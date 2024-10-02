Рош га-Шана в Умані — в яку ціну товари на прилавках для хасидів

Паломник під час святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Продавці на території паломництва в Умані скаржаться на зменшення кількості хасидів, що приїхали на святкування Рош га-Шана цього року. Це пов'язано із низьким попитом на їхні товари. Проте ціни все ж залишаються високими.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який знаходиться на місці подій.

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Ціни в Умані під час Рош га-Шана

Під час святкування Рош га-Шана в Умані ціни на різні товари для хасидів залишаються на високому рівні. Продавець сім-карт і мобільних телефонів розповів, що цього року кількість паломників значно менша, ніж зазвичай.

"Невигідно продавати. Буває, звісно, що пощастить і хасидів буде багато, а буває, як цього року, мало приїхало. Картками торгувати вигідно, але воно себе не окуповує. На наступний рік я тут не планую бути", — сказав продавець.

За його словами, найпопулярнішими товарами залишаються сім-карти, які коштують від 10 до 15 доларів, зокрема, найбільший попит на послуги мобільного оператора "Київстар". Зарядні пристрої у свою чергу коштують 200 грн, що не відрізняється від звичайної ціни.

Продавці ліхтариків пропонують їх за ціною від 10 до 35 доларів, годинники вартують від 25 до 30 доларів, а дитячі іграшки продаються за 10–60 доларів. Зауважимо, що на деяких прилавках та в магазинах товари продаються за гривні також.

Продавчині овочів і фруктів відмовилися розповісти про вартість своїх товарів та надавати будь-які коментарі.

Станом на 2 жовтня до Умані прибуло близько 31 тисячі хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Проте близько 14 тисяч паломників не змогли дістатися до міста через вчорашню атаку Ірану на Ізраїль.

Святкування Рош га-Шана триватиме з 2 по 4 жовтня, тому в місті активно патрулюють правоохоронці та рятувальники. Залучили навіть кінологів.

Загалом ціни у місті достатньо високі, особливо на житло. Заступник міського голови Умані Олег Ганіч зазначав, що цьогоріч Умань очікує надходження 17 млн гривень до міського бюджету від хасидів.

Детальніше про атмосферу святкування Рош га-Шана в Умані дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.