Рош га-Шана в Умани — в какую цену товары на прилавках для хасидов

Паломник во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Продавцы на территории паломничества в Умани жалуются на уменьшение количества приехавших на празднование Рош ха-Шана хасидов в этом году. Это связано с низким спросом на товары. Однако цены все же остаются высокими.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE , находящийся на месте событий.

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Во время празднования Рош ха-Шана в Умани цены на различные товары для хасидов остаются на высоком уровне. Продавец сим-карт и мобильных телефонов рассказал, что в этом году количество паломников значительно меньше, чем обычно.

"Невыгодно продавать. Бывает, конечно, что повезет и хасидов будет много, а бывает как в этом году мало приехало. Карточками торговать выгодно, но оно себя не окупает. На следующий год я здесь не планирую быть", — сказал продавец.

По его словам, самыми популярными товарами остаются сим-карты, которые стоят от 10 до 15 долларов, в частности, наибольший спрос на услуги мобильного оператора "Киевстар". Зарядные устройства в свою очередь стоят 200 грн, что не отличается от обычной цены.

Продавцы фонариков предлагают их по цене от 10 до 35 долларов, часы стоят от 25 до 30 долларов, а детские игрушки продаются за 10-60 долларов. Заметим, что на некоторых прилавках и в магазинах товары продаются за гривны также.

Продавщицы овощей и фруктов отказались рассказать о стоимости своих товаров и давать какие-либо комментарии.

По состоянию на 2 октября в Умань прибыло около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. Однако около 14 тысяч паломников не смогли добраться до города из-за вчерашней атаки Ирана на Израиль.

Празднование Рош ха-Шана продлится со 2 по 4 октября, поэтому в городе активно патрулируют правоохранители и спасатели. Привлекли даже кинологов.

В целом цены в городе достаточно высоки, особенно на жилье. Заместитель городского головы Умани Олег Ганич отмечал, что в этом году Умань ожидает поступление 17 млн гривен в городской бюджет от хасидов.

Детальнее об атмосфере празднования Рош ха-Шана в Умани смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.