Рош га-Шана в Умані — скільки планує заробити місто

Хасиди в Умані читають молитву. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Цьогоріч Умань очікує надходження 17 млн гривень до міського бюджету від хасидів, які святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана. Вартість одного дня перебування на території паломництва — 350 грн.

Про це повідомив заступник міського голови Умані Олег Ганіч кореспондентам Новини.LIVE у середу, 2 жовтня.

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Ганіч заявив, що цьогоріч місто прогнозує надходження 17 млн гривень до бюджету від паломників, які приїхали до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Минулого року ця сума склала приблизно 18 млн гривень.

За словами заступника міського голови Умані, туристичний збір може офіційно оплачувати готель або ж кожна людина окремо. У разі самостійної оплати хасиди повинні внести 5% від мінімальної заробітної плати, що наразі становить 355 гривень, за один день перебування на території паломництва.

"Туристичний збір можна оплатити по прибуттю, а також онлайн. По прибуттю стоять банкомати, де кожен паломник може сплатити збір готівкою чи карткою, після чого отримати чек", — зауважив Ганіч.

Він підкреслив, що до 2022 року місто отримувало максимум 4 млн гривень, які йшли на утримання паломництва. Наразі система туристичного збору показує позитивні результати.

Нагадаємо станом на 2 жовтня в Умань приїхало близько 31 тисячі хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана.

Проте 14 тисяч паломників не змогли дістатися до міста. Дехто не зміг приїхати через вчорашній обстріл Іраном Ізраїлю, через що повітряний простір був закритий, а всі авіарейси скасували в рамках заходів безпеки.

У місті тривають відповідні безпекові заходи. Також цього року на патрулювання вперше залучили кінологів.

Жваву атмосферу святкування Рош га-Шана в Умані ви можете подивитися у фоторепортажі від Новини.LIVE.