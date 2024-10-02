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Празднование Рош ха-Шана в Умани — насколько пополнится местный бюджет

2 октября 2024 16:18
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Рош ха-Шана в Умани — сколько планирует заработать город
Хасиды читают в Умани молитву. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В этом году Умань ожидает поступления 17 млн гривен в городской бюджет от хасидов, празднующих иудейский Новый год Рош ха-Шана. Стоимость одного дня пребывания на территории паломничества — 350 грн.

Об этом сообщил заместитель мэра Умани Олег Ганич корреспондентам Новини.LIVE в среду, 2 октября.

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Ганич заявил, что в этом году город прогнозирует поступление 17 млн гривен в бюджет от паломников, которые приехали в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана. В прошлом году эта сумма составила примерно 18 млн гривен.

По словам заместителя городского головы Умани, туристический сбор может официально оплачивать отель или же каждый человек отдельно. В случае самостоятельной оплаты хасиды должны внести 5% от минимальной заработной платы, что сейчас составляет 355 гривен за один день пребывания на территории паломничества.

"Туристический сбор можно оплатить по прибытию, а также онлайн. По прибытию стоят банкоматы, где каждый паломник может оплатить сбор наличными или картой, после чего получить чек", — отметил Ганич.

Он подчеркнул, что до 2022 года город получал максимум 4 млн гривен, которые шли на содержание паломничества. Сейчас система туристического сбора показывает положительные результаты.

Напомним, по состоянию на 2 октября в Умань приехало около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана.

Однако 14 тысяч паломников не смогли добраться до города. Кое-кто не смог приехать из-за вчерашнего обстрела Ираном Израиля, из-за чего воздушное пространство было закрыто, а все авиарейсы отменили в рамках мер безопасности.

В городе продолжаются соответствующие меры безопасности. Также в этом году на патрулирование впервые привлекли кинологи.

Оживленную атмосферу празднования Рош ха-Шана в Умани вы можете посмотреть в фоторепортаже от Новини.LIVE.

паломники Рош ха-Шана Умань хасиды евреи бюджет

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