Які ціни в Умані на Рос-га-Шана 2024 року — ексклюзив Новини.LIVE

Паломники в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час святкування Рош га-Шана деякі жителі Умані примудряються заробити на хасидах за кілька днів середню місячну або двомісячну зарплату. Орендувати квартиру у цей період коштує до 400 доларів, вартість таксі сягає 50 доларів.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE, який знаходиться на місці подій.

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Ціни на квартири і таксі в Умані

Оренда квартири в зоні паломництва в Умані під час святкування Рош га-Шана обійдеться від 200 до 400 доларів, вартість таксі по місту — 10-20 доларів, за містом — 40-50 доларів. Вартість перевезення багажу обійдеться в таку ж саму суму.

За словами уманця, який займається заселенням та логістичними послугами для хасидів, за кілька днів на хасидах можна заробити пристойні гроші.

Паломники на Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

"Хасиди привозять дуже хороші гроші і за 3-4 дні можна заробити середню місячну або двомісячну зарплату жителя Умані", — розповів житель Умані.

Проте, як каже чоловік, уманці не люблять хасидів, а лояльно до релігійних туристів ставляться ті, хто на них заробляє. Ціни на послуги в місті дещо завищені. Один із паломників поскаржився, що в Нью-Йорку він платить за таксі стільки ж, як в Умані.

Паломник на вулиці Умані. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Паломник, який живе в Умані, обурений — каже, що вартість товарів під час святкування Рош га-Шана підскочили в кілька разів.

"Ціни неадекватні, їх підіймають в 10 разів вище, ніж у звичайний день", — каже чоловік.

Уманець розповів також, що хасиди люблять алкоголь, який у зону паломництва провозити заборонено, однак гості намагаються знайти обхідні шляхи. Зокрема, сьогодні правоохоронці конфіскували горілку, яку намагалися провезти у пляшках з-під мінеральної води.

Рош га-Шана, Умань, 2024 р. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, продавці на території паломництва в Умані скаржаться на зменшення кількості хасидів, що приїхали на святкування Рош га-Шана цього року. Це пов'язано із низьким попитом на їхні товари. Проте ціни все ж залишаються високими.

Раніше Новини.LIVE писали, що станом на 2 жовтня до Умані прибуло близько 31 тисячі хасидів для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Проте близько 14 тисяч паломників не змогли дістатися до міста через вчорашню атаку Ірану на Ізраїль.