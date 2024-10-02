Какие цены в Умани на Рос-ха-Шана в 2024 году — эксклюзив Новини.LIVE

Паломники в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ходе празднования Рош ха-Шана некоторые жители Умани умудряются заработать на хасидах за несколько дней среднюю месячную или двухмесячную зарплату. Арендовать квартиру в этот период стоит до 400 долларов, стоимость такси составляет 50 долларов.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE, находящийся на месте событий.

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Аренда квартиры в зоне паломничества в Умани во время празднования Рош ха-Шана обойдется от 200 до 400 долларов, стоимость такси по городу — 10-20 долларов, за городом — 40-50 долларов. Стоимость перевозки багажа обойдется в такую же сумму.

По словам уманчанина, который занимается заселением и логистическими услугами для хасидов, за несколько дней на хасидах можно заработать приличные деньги.

Паломники на Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Хасиды привозят очень хорошие деньги и за 3-4 дня можно заработать среднюю месячную или двухмесячную зарплату жителя Умани", — рассказал житель Умани.

Однако, как говорит мужчина, уманчане не любят хасидов, а лояльно к религиозным туристам относятся те, кто на них зарабатывает. Цены на услуги в городе несколько завышены. Один из паломников пожаловался, что в Нью-Йорке он платит за такси столько же, как в Умани.

Паломник на улице Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Паломник, который живет в Умани, возмущен — говорит, что стоимость товаров во время празднования Рош ха-Шана подскочили в несколько раз.

"Цены неадекватные, их поднимают в 10 раз выше чем в обычный день", — говорит мужчина.

Уманчинин рассказал также, что хасиды любят алкоголь, который в зону паломничества провозить запрещено, однако гости пытаются найти обходные пути. В частности, сегодня правоохранители конфисковали водку, которую пытались провезти в бутылках из-под минеральной воды.

Рош ха-Шана, Умань, 2024 год. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, продавцы на территории паломничества в Умани жалуются на уменьшение количества хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана в этом году. Это связано с низким спросом на товары. Однако цены все же остаются высокими.

Ранее Новини.LIVE писали, что по состоянию на 2 октября в Умань прибыло около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. Однако около 14 тысяч паломников не смогли добраться до города из-за вчерашней атаки Ирана на Израиль.