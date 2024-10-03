Празднование Рош ха-Шана в Умани — что сейчас происходит на центральной площади

Хасиды в Умане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году началось 2 октября и продлится до 4 октября. В настоящее время в городе находится большое количество хасидов.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит зона паломничества.

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Зона паломничества в Умани

На центральной улице собирается много хасидов, ведь там их синагога. Сегодня у них был традиционный молебен после празднования еврейского Нового года.

Хасиды в Умане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие, когда видят журналистов, постоянно говорят: "Слава Украине!".

По словам корреспондента, хасиды очень много курят. Речь идет как о взрослых, так и о малых. Есть случаи, когда дети курят электронные сигареты, а никто не делает им замечания.

Хасиды в Умане. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для них обустроили магазины, точки с едой и напитками, а также бесплатные зоны для мытья рук, но их быстро засорили.

Напомним, жители Умани проявили присущее украинцам гостеприимство и подготовили места для ночлега, чтобы паломники могли отдохнуть после насыщенного дня.

Также празднования сопровождаются яркими танцами и песнями, однако хасиды оставляют после себя значительное количество мусора.