Коммунальщикам в Умани приходится работать по 11 часов из-за мусора после празднования Рош ха-Шана

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Хасиды оставляют после себя большое количество мусора, которое приходится убирать коммунальщикам.

Один из них рассказал для Новини.LIVE о своей работе во время празднования еврейского Нового года в четверг, 3 октября.

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"Некультурный народ: где едят, там и бросают", — говорит коммунальщик.

По его словам, работа в зоне паломничества длится 10-11 часов.

Для хасидов также установили специальные палатки, где они могут бесплатно получить молоко, кофе, чай и печенье. Это добавляет работы уборщикам, ведь бумажная посуда часто остается на земле.

Напомним, корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит зона паломничества.

Также празднования сопровождаются яркими танцами и песнями, однако хасиды оставляют после себя значительное количество мусора.