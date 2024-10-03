Коммунальщикам в Умани приходится работать по 11 часов из-за мусора после празднования Рош ха-Шана

Коммунальщик в Умани пожаловался на мусор после празднования Рош ха-Шана
В Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Хасиды оставляют после себя большое количество мусора, которое приходится убирать коммунальщикам.
Один из них рассказал для Новини.LIVE о своей работе во время празднования еврейского Нового года в четверг, 3 октября.
Мусор после хасидов в Умани
"Некультурный народ: где едят, там и бросают", — говорит коммунальщик.
По его словам, работа в зоне паломничества длится 10-11 часов.
Для хасидов также установили специальные палатки, где они могут бесплатно получить молоко, кофе, чай и печенье. Это добавляет работы уборщикам, ведь бумажная посуда часто остается на земле.
Напомним, корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит зона паломничества.
Также празднования сопровождаются яркими танцами и песнями, однако хасиды оставляют после себя значительное количество мусора.
Читайте Новини.LIVE!