Рош ха-Шана в Умани – укрытие для хасидов переделали в столовую

Хасиды во время Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во второй день празднования Рош ха-Шана в Умани в Черкасской области звучали три воздушные тревоги. Укрытие одного из хостелов, куда должны спускаться хасиды, переделали в столовую.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE, который находится на месте событий.

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Корреспондент Новини.LIVE посетил укрытие уманского хостела "Бабушка", который находится ближе к могиле духовного наставника хасидов раби Нахмана.

Столовая в укрытии хасидов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сообщается, что в помещении созданы специальные места, где можно пересидеть тревоги, обустроена столовая и зоны для отдыха. Также паломники могут найти там вкусности и напитки, среди которых вино, пиво и энергетики, хотя, как известно, алкоголь в зоне паломничества запрещен.

Место для отдыха в укрытии в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В целом укрытие имеет новый ремонт и отличается просторными коридорами и стильным интерьером.

Укрытия для хасидов в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Важно отметить, что все отметки в укрытии выполнены на иврите, украинских заметок нет.

Напомним, 2 октября в Умани началось празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана, которое продлится до 4 октября. Какая атмосфера была в городе в первый день празднований, можно посмотреть в фоторепортаже от Новини.LIVE.

В этом году местные власти Умани ожидают поступления 17 млн гривен в городской бюджет от хасидов. Однако приехавшие на Рош ха-Шана хасиды оставляют после себя значительное количество мусора.

"Некультурный народ: где едят, там и бросают", — пожаловался коммунальщик.

Мы тоже писали о том, какое жилье снимают хасиды в Умани и сколько готовы платить. В общей сложности арендовать квартиру в этот период стоит до 400 долларов, стоимость такси достигает 50 долларов.