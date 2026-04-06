Возможна эскалация: переговоры между Ираном и США на грани срыва

Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по боевым действиям на грани срыва. Это грозит эскалацией войны на Ближнем Востоке. Американцы передали Ирану несколько предложений, но Тегеран их отвергает.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в понедельник, 6 апреля.

Переговоры между США и Ираном

Десятидневный срок, который лидер США Дональд Трамп установил для Ирана, должен был закончиться сегодня вечером, но он продлил его на 20 часов из-за отсутствия прогресса.

Источники Axios считают, что в течение ближайших двух суток шансы на заключение сделки невелики. В то же время речь идет о последней попытке предотвратить масштабную эскалацию, которая будет предусматривать массированные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, а также атаки на энергетические и опреснительные объекты ряда стран Персидского залива.

"Есть хорошие шансы, но если они не заключат соглашение, я взорву там все", — сказал Трамп.

Отмечается, что оперативный план масштабной бомбардировочной кампании США и Израиля против энергообъектов Ирана полностью готов.

По данным четырех источников издания, переговоры между странами проходят с участием пакистанских, египетских и турецких посредников. Кроме того, речь идет об обмене сообщениями между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

При участии посредников стороны ведут переговоры об условиях двухуровневого соглашения. На первом этапе предлагается ввести 45-дневное перемирие, в течение которого продолжались бы переговоры об окончательном урегулировании. Следующим шагом должно стать подписание договоренности о завершении войны.

Ключевыми рычагами Ирана на переговорах остаются контроль над Ормузским проливом и запасы высокообогащенного урана. В то же время Тегеран не готов полностью отказаться от этих позиций ради временного прекращения огня.

"Иранские чиновники дали понять, что не хотят оказаться в ситуации, подобной Сектору Газа или Ливану, когда на бумаге существует перемирие, но США и Израиль могут снова атаковать в любой момент", — говорится в материале.

В то же время посредники работают над шагами, которые могли бы сделать США, чтобы предоставить Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным и что война не возобновится.

Боевые действия на Ближнем Востоке

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля из-за опасений, что Тегеран создаст ядерное оружие. За это время был ликвидирован ряд иранских чиновников. В ответ Тегеран нанес удары не только по Израилю, но и по объектам США и других государств региона.

В результате боевых действий иранцы заблокировали Ормузский пролив, через который транспортируется значительная часть мировой нефти, что привело к росту цен на энергоносители.

Кроме того, обострились разногласия между США и НАТО, поскольку союзники отказались участвовать в операции.

Последние новости о военной операции против Ирана

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа, он требует открыть Ормузский пролив, а также предупредил о жестких последствиях в случае отказа. В частности, речь идет об ударах по инфраструктуре.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Иран получил от России спутниковые разведывательные данные по энергосистеме Израиля. Действия Москвы помогают Тегерану наносить удары.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в ближайшие недели Штаты планируют нанести по Ирану мощный удар. Вероятно, он намекнул на завершение войны.