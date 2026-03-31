Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп призвал союзников самим "бороться за нефть"

Трамп призвал союзников самим "бороться за нефть"

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 17:06
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не будут защищать интересы союзников, которые не помогают в операции против Ирана. Он предлагает покупать топливо у США или самостоятельно "взять" его в Ормузском проливе. Сейчас он остается заблокированным Ираном.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial во вторник, 31 марта, передает Новини.LIVE.

Трамп обратился к странам, которые не помогают в операции против Ирана

"Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, как Великобритания, отказавшаяся участвовать в "декапитации" Ирана, имею для вас предложение: во-первых, покупайте у США, у нас его достаточно; во-вторых, наберитесь немного запоздалой смелости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его", — подчеркнул Трамп.

По его словам, странам придется "начать учиться бороться самостоятельно". Он говорит, что Штаты больше не будут защищать интересы союзников, которые не помогают в боевых действиях против Ирана.

"Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное уже сделано. Идите и достаньте свою нефть!" — добавил лидер США.

Читайте также:
Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран дважды пытался убить Трампа и до сих пор попытки продолжаются. По его словам, до войны Иран был "главным хулиганом" Ближнего Востока, а также спонсором государственного терроризма на многих континентах.

А Трамп отмечал возможность захвата иранской нефти и ключевого экспортного острова Харг. Он не исключил военных действий. В то же время лидер США сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются.

Иран Дональд Трамп нефть Ближний Восток
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации