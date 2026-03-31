Трамп призвал союзников самим "бороться за нефть"

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не будут защищать интересы союзников, которые не помогают в операции против Ирана. Он предлагает покупать топливо у США или самостоятельно "взять" его в Ормузском проливе. Сейчас он остается заблокированным Ираном.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial во вторник, 31 марта, передает Новини.LIVE.

Трамп обратился к странам, которые не помогают в операции против Ирана

"Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, как Великобритания, отказавшаяся участвовать в "декапитации" Ирана, имею для вас предложение: во-первых, покупайте у США, у нас его достаточно; во-вторых, наберитесь немного запоздалой смелости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его", — подчеркнул Трамп.

По его словам, странам придется "начать учиться бороться самостоятельно". Он говорит, что Штаты больше не будут защищать интересы союзников, которые не помогают в боевых действиях против Ирана.

"Иран, по сути, уничтожен. Самое трудное уже сделано. Идите и достаньте свою нефть!" — добавил лидер США.

Читайте также:

Пост Трампа. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран дважды пытался убить Трампа и до сих пор попытки продолжаются. По его словам, до войны Иран был "главным хулиганом" Ближнего Востока, а также спонсором государственного терроризма на многих континентах.

А Трамп отмечал возможность захвата иранской нефти и ключевого экспортного острова Харг. Он не исключил военных действий. В то же время лидер США сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются.