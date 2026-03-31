Трамп закликав союзників самим "боротися за нафту"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають в операції проти Ірану. Він пропонує купувати паливо в США або самостійно "взяти" її в Ормузькій протоці. Наразі вона залишається заблокованою Іраном.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.

Трамп звернувся до країн, які не допомагають в операції проти Ірану

"Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, що відмовилася брати участь у "декапітації" Ірану, маю для вас пропозицію: по-перше, купуйте у США, у нас його вдосталь; по-друге, наберіться трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто заберіть його", — наголосив Трамп.

За його словами, країнам доведеться "почати вчитися боротися самостійно". Він каже, що Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають у бойових діях проти Ірану.

"Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту!" — додав лідер США.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Іран двічі намагався вбити Трампа та досі спроби продовжуються. За його словами, до війни Іран був "головним хуліганом" Близького Сходу, а також спонсором державного тероризму на багатьох континентах.

А Трамп наголошував про можливість захоплення іранської нафти та ключового експортного острова Харг. Він не відкинув військових дій. Водночас лідер США повідомив, що перемовини з Іраном продовжуються.