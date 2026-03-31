Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп закликав союзників самим "боротися за нафту"

Трамп закликав союзників самим "боротися за нафту"

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 17:06
Трамп закликав союзників самим боротися за нафту
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають в операції проти Ірану. Він пропонує купувати паливо в США або самостійно "взяти" її в Ормузькій протоці. Наразі вона залишається заблокованою Іраном.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.

Трамп звернувся до країн, які не допомагають в операції проти Ірану

 "Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, що відмовилася брати участь у "декапітації" Ірану, маю для вас пропозицію: по-перше, купуйте у США, у нас його вдосталь; по-друге, наберіться трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто заберіть його", — наголосив Трамп.

За його словами, країнам доведеться "почати вчитися боротися самостійно". Він каже, що Штати більше не будуть захищати інтереси союзників, які не допомагають у бойових діях проти Ірану. 

"Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту!" — додав лідер США.

Читайте також:
Допис Трампа. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Іран двічі намагався вбити Трампа та досі спроби продовжуються. За його словами, до війни Іран був "головним хуліганом" Близького Сходу, а також спонсором державного тероризму на багатьох континентах.

А Трамп наголошував про можливість захоплення іранської нафти та ключового експортного острова Харг. Він не відкинув військових дій. Водночас лідер США повідомив, що перемовини з Іраном продовжуються.

Іран Дональд Трамп нафта Близький Схід
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації