Трамп заявив про бажання "захопити" іранську нафту та острів Харг

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість встановлення контролю над іранською нафтою та ключовим експортним островом Харг. Він не виключив військового сценарію, водночас зазначивши, що переговори з Іраном тривають. У Вашингтоні також встановили дедлайн для угоди, після якого можливі удари по енергетичному сектору країни.

Трамп про можливе захоплення іранської нафти

Отже, лідер США Дональд Трамп заявив про намір отримати контроль над іранськими нафтовими ресурсами, зокрема не виключивши можливість операції щодо острова Харг — ключового вузла експорту нафти Ірану.

За його словами, Штати розглядають варіанти контролю над нафтовою галуззю Ірану за аналогією з іншими країнами. Він підкреслив, що особисто підтримує таку ідею та пояснив свою позицію:

"Чесно кажучи, найбільше мені подобається забирати нафту з Ірану, але деякі дурні в США запитують: "Навіщо ви це робите?". Але це дурні".

Читайте також:

Як зазначає Financial Times, реалізація такого сценарію може передбачати захоплення острова Харг, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту. Водночас експерти попереджають, що подібна операція може бути ризикованою та призвести до затягування конфлікту.

Сам Трамп не виключає силового варіанту, але визнає, що це потребуватиме присутності військ:

"Можливо, ми займемо острів Харг, а може, й ні. У нас багато варіантів. Це також означало б, що нам доведеться пробути (на острові Харг, — Ред.) деякий час... Я не думаю, що в них є якась оборона. Ми можемо легко захопити його".

Попри жорстку риторику, глава Білого дому зазначив, що непрямі переговори між Вашингтоном і Тегераном, які відбуваються за посередництва Пакистану, просуваються позитивно. Водночас він встановив крайній термін — 6 квітня — для досягнення домовленостей, пригрозивши ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану в разі провалу.

Коментуючи перспективи припинення вогню та відкриття Ормузької протоки, Трамп не розкрив деталей, однак натякнув на значний військовий потенціал США:

"У нас залишилося близько 3 000 цілей — ми вже вразили 13 000 цілей — і ще пару тисяч належить вразити. Угода може бути укладена досить швидко", — каже президент США.

Також він повідомив, що Іран дозволив прохід нафтових танкерів під пакистанським прапором через Ормузьку протоку, назвавши це "жестом доброї волі". За його словами, кількість таких суден зросла з 10 до 20, а рішення санкціонував спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф.

Окремо Трамп заявив про нібито зміни у владі Ірану після ліквідації Алі Хаменеї та інших посадовців. Він підкреслив, що нове керівництво є більш професійним, а також припустив, що Моджтаба Хаменеї може бути поранений або вже не живий.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба може стати наступною ціллю для дій Сполучених Штатів. Він натякнув на можливе застосування американської армії, не розкривши деталей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Трамп заявляв, що нібито отримав від Ірану пропозицію очолити країну як верховний лідер. За його словами, він відмовився від такої ініціативи.

Крім того, Новини.LIVE писали про те, що лідер США говорив, що Вашингтон розглядає можливість згортання бойових дій проти Ірану. За словами Трампа, США близькі до досягнення поставлених цілей у регіоні. Водночас він розкритикував країни НАТО, звинувативши їх у боягузтві.