Трамп знову натякнув, що Куба стане наступною ціллю США

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що наступною ціллю Сполучених Штатів стане Куба. Він натякнув, що саме проти неї буде застосовано американську армію.

Про це лідер США сказав на саміті Future Investment Initiative в Майямі, передає Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про Кубу

Під час виступу глава Білого дому сказав, що іноді армію США доводиться використовувати, додавши, що наступною стане Куба. Водночас він закликав ЗМІ не розповсюджувати цю інформацію.

"Сила, яку не доведеться використовувати. Я побудував цю чудову армію. Я сказав: "Ніколи не доведеться її використовувати". Але іноді доводиться. І наступна Куба, до речі, але вдавайте, що я цього не казав. Вдавайте, що я цього не казав. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, медіа, проігноруйте цю заяву. Дуже дякую", — сказав Трамп.

Як повідомляло Новини.LIVE, Трамп нещодавно говорив, що вірить у те, для йому випаде честь "захопити" Кубу. Водночас він стверджував, що не хоче війн.

Окрім того, сенатор США Ліндсі Грем теж говорив, що наступною ціллю США після Ірану буде Куба.