Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп знову натякнув, що Куба стане наступною ціллю США

Трамп знову натякнув, що Куба стане наступною ціллю США

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 01:27
Дата публікації: 28 березня 2026 01:27
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив, що наступною ціллю Сполучених Штатів стане Куба. Він натякнув, що саме проти неї буде застосовано американську армію.

Про це лідер США сказав на саміті Future Investment Initiative в Майямі, передає Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про Кубу

Під час виступу глава Білого дому сказав, що іноді армію США доводиться використовувати, додавши, що наступною стане Куба. Водночас він закликав ЗМІ не розповсюджувати цю інформацію.

"Сила, яку не доведеться використовувати. Я побудував цю чудову армію. Я сказав: "Ніколи не доведеться її використовувати". Але іноді доводиться. І наступна Куба, до речі, але вдавайте, що я цього не казав. Вдавайте, що я цього не казав. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, медіа, проігноруйте цю заяву. Дуже дякую", — сказав Трамп.

Як повідомляло Новини.LIVE, Трамп нещодавно говорив, що вірить у те, для йому випаде честь "захопити" Кубу. Водночас він стверджував, що не хоче війн.

Окрім того, сенатор США Ліндсі Грем теж говорив, що наступною ціллю США після Ірану буде Куба.

Дональд Трамп Куба армія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації