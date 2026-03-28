Трамп снова намекнул, что Куба станет следующей целью США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что следующей целью Соединенных Штатов станет Куба. Он намекнул, что именно против нее будет применена американская армия.

Об этом лидер США сказал на саммите Future Investment Initiative в Майями, передает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о Кубе

Во время выступления глава Белого дома сказал, что иногда армию США приходится использовать, добавив, что следующей станет Куба. В то же время он призвал СМИ не распространять эту информацию.

"Сила, которую не придется использовать. Я построил эту замечательную армию. Я сказал: "Никогда не придется ее использовать". Но иногда приходится. И следующая Куба, кстати, но делайте вид, что я этого не говорил. Делайте вид, что я этого не говорил. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, медиа, проигнорируйте это заявление. Большое спасибо", — сказал Трамп.

Как сообщало Новини.LIVE, Трамп недавно говорил, что верит в то, для него выпадет честь "захватить" Кубу. В то же время он утверждал, что не хочет войн.

