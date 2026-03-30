Трамп заявил о желании "захватить" иранскую нефть и остров Харг

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности установления контроля над иранской нефтью и ключевым экспортным островом Харг. Он не исключил военного сценария, одновременно отметив, что переговоры с Ираном продолжаются. В Вашингтоне также установили дедлайн для сделки, после которого возможны удары по энергетическому сектору страны.

Трамп о возможном захвате иранской нефти

Итак, лидер США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над иранскими нефтяными ресурсами, в частности не исключив возможность операции по острову Харг — ключевому узлу экспорта нефти Ирана.

По его словам, Штаты рассматривают варианты контроля над нефтяной отраслью Ирана по аналогии с другими странами. Он подчеркнул, что лично поддерживает такую идею и объяснил свою позицию:

"Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть из Ирана, но некоторые дураки в США спрашивают: "Зачем вы это делаете?". Но это глупцы".

Как отмечает Financial Times, реализация такого сценария может предусматривать захват острова Харг, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта. В то же время эксперты предупреждают, что подобная операция может быть рискованной и привести к затягиванию конфликта.

Сам Трамп не исключает силового варианта, но признает, что это потребует присутствия войск:

"Возможно, мы займем остров Харг, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется пробыть (на острове Харг, — Ред.) некоторое время... Я не думаю, что у них есть какая-то оборона. Мы можем легко захватить его".

Несмотря на жесткую риторику, глава Белого дома отметил, что непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые происходят при посредничестве Пакистана, продвигаются положительно. В то же время он установил крайний срок — 6 апреля — для достижения договоренностей, пригрозив ударами по энергетической инфраструктуре Ирана в случае провала.

Комментируя перспективы прекращения огня и открытия Ормузского пролива, Трамп не раскрыл деталей, однако намекнул на значительный военный потенциал США:

"У нас осталось около 3 000 целей — мы уже поразили 13 000 целей — и еще пару тысяч предстоит поразить. Соглашение может быть заключено достаточно быстро", — говорит президент США.

Также он сообщил, что Иран разрешил проход нефтяных танкеров под пакистанским флагом через Ормузский пролив, назвав это "жестом доброй воли". По его словам, количество таких судов возросло с 10 до 20, а решение санкционировал спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф.

Отдельно Трамп заявил о якобы изменениях во власти Ирана после ликвидации Али Хаменеи и других должностных лиц. Он подчеркнул, что новое руководство является более профессиональным, а также предположил, что Моджтаба Хаменеи может быть ранен или уже не жив.

