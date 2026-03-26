Трамп заявил, что Иран хотел сделать его верховным лидером

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Во время выступления перед республиканцами американский президент Дональд Трамп заявил, что услышал от Ирана предложение возглавить страну. Впрочем от этого предложения он вежливо отказался.

Об этом Дональд Трамп заявил на ежегодном благотворительном ужине Национального комитета республиканцев в Конгрессе (NRCC), сообщает Новини.LIVE.

На ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса Дональд Трамп заявил, что Иран якобы пригласил его стать "следующим верховным лидером". В своей речи он подал это как якобы озвученное с иранской стороны предложение и добавил, что ответил на него отказом.

По словам Трампа, он услышал от Тегерана сигнал, что там не хотят этой должности для себя и якобы были готовы предложить ее ему.

"Еще никогда не было главы страны, которая бы хотела этой должности меньше, чем быть главой Ирана. Мы слышим их очень четко. Они говорят: "Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу", — сказал Трамп на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса.

Как писал ранее Новини.LIVE, после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи избрали нового главу — им стал его 56-летний сын Моджтаба Хаменеи.

Ранее Дональд Трамп высказывался о потенциальном верховном лидере Ирана, принце Резу Пахлави, который является оппозиционным политиком и изгнанником из страны после госпереворота.

Между тем война с Ираном зашла в тупик. В частности, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность завершения войны на Ближнем Востоке. Кроме того, он обвинил страны НАТО в трусости и раскритиковал их за отказ в помощи.

В то же время война в Иране вызвала очень резкий рост цен на топливо по всему миру. Стало известно, что в Белом доме уже рассматривают сценарий, что будет, когда 1 баррель нефти будет стоить 200 долларов.