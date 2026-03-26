Головна Новини дня Трамп заявив, що Іран хотів зробити його верховним лідером

Трамп заявив, що Іран хотів зробити його верховним лідером

Дата публікації: 26 березня 2026 14:36
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Під час виступу перед республіканцями американський президент Дональд Трамп заявив, що почув від Ірану пропозицію очолити країну. Втім від цієї пропозиції він ввічливо відмовився.

Про це Дональд Трамп заявив на щорічній благодійній вечері Національного комітету республіканців у Конгресі (NRCC), повідомляє Новини.LIVE.

Трамп заявив, що його запрошували стати верховним лідером Ірану

На щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу Дональд Трамп заявив, що Іран начебто запросив його стати "наступним верховним лідером". У своїй промові він подав це як нібито озвучену з іранського боку пропозицію і додав, що відповів на неї відмовою.

За словами Трампа, він почув від Тегерана сигнал, що там не хочуть цієї посади для себе і нібито були готові запропонувати її йому.

"Ще ніколи не було глави країни, яка б хотіла цієї посади менше, ніж бути главою Ірану. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу", — сказав Трамп на щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу.

Як писав раніше Новини.LIVE, після вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї обрали нового главу — ним став його 56-річний син Моджтаба Хаменеї.

Раніше Дональд Трамп висловлювався про потенційного верховного лідера Ірану, принца Резу Пахлаві, який є опозиційним політиком та вигнанцем з країни після держперевороту.

Тим часом війна з Іраном зайшла у глухий кут. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість завершення війни на Близькому Сході.  Окрім того, він звинуватив країни НАТО у боягузтві та розкритикував їх за відмову у допомозі.

Водночас війна в Ірані спричинила дуже різкий ріст цін на пальне по всьому світі. Стало відомо, що у Білому домі вже розглядають сценарій, що буде, коли 1 барель нафти коштуватиме 200 доларів

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
