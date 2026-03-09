Відео
Головна Новини дня Хто такий Моджтаба Хаменеї, якого Іран обрав новим верховним лідером

Хто такий Моджтаба Хаменеї, якого Іран обрав новим верховним лідером

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 10:35
Хто такий Моджтаба Хаменеї — новий лідер Ірану
Моджтаба Хаменеї. Фото: Majid Asgaripour/WANA

В Ірані оголосили про зміну верховного лідера після загибелі Алі Хаменеї на тлі війни. Новим керівником ісламської республіки став його 56-річний син Моджтаба Хаменеї, якого давно вважали одним із головних претендентів на цю роль.

Про це повідомляє "Радіо Фарда", цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто такий Моджтаба Хаменеї

Відомо, що рада закликала громадян присягнути на вірність новому лідерові, а Корпус вартових ісламської революції підтримав це рішення. У заяві КВІР ішлося про готовність "повністю підкоритися" вказівкам Моджтаби Хаменеї.

Моджтаба Хаменеї
Моджтаба Хаменеї. Фото: Офіс Верховного лідера Ірану/WANA

56-річний Моджтаба Хаменеї — другий із шістьох дітей Алі Хаменеї. Він народився 8 вересня 1969 року в Мешхеді, навчався в релігійній школі "Алаві" в Тегерані, а пізніше продовжив релігійну освіту в Кумі — одному з головних центрів шиїтського богослов'я. У молоді роки, за повідомленнями іранських медіа, він короткий час служив під час ірано-іракської війни.

Попри багаторічний вплив усередині системи, публічно Моджтаба Хаменеї залишався майже невидимим. AP зазначає, що він не обіймав державних посад, не виступав із публічними промовами та не давав інтерв'ю, хоча роками вважався людиною, яка контролювала доступ до свого батька і мала тісні зв'язки з силовим апаратом, зокрема з КВІР.

Цікаво, що його призначення багато хто сприймає як династичний крок, який суперечить офіційній ідеологічній лінії Ірану проти спадкової передачі влади. Водночас саме близькість до силових структур і консервативного крила давно робила його одним із найімовірніших наступників Алі Хаменеї.

Раніше про призначення Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану йшлося лише у кількох ЗМІ, проте, офіційного підтвердження цьому не було. 

Президент США Дональд Трамп висловлювався щодо того, кого хотів би бачити лідером Ірану. Також він нещодавно зробив заяву про те, коли хоче видати наказ про закінчення війни проти Ірану. 

Іран політики війна лідер Моджтаба Хаменеї
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
