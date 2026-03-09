Кто такой Моджтаба Хаменеи — новый лидер Ирана

Моджтаба Хаменеи: Majid Asgaripour/WANA

Совет экспертов Ирана в условиях войны избрал Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны. Официальное решение было принято после гибели Али Хаменеи, а официальные иранские СМИ уже объявили о смене власти.

Кто такой Моджтаба Хаменеи

Известно, что совет призвал граждан присягнуть на верность новому лидеру, а Корпус стражей исламской революции поддержал это решение. В заявлении КСИР говорилось о готовности "полностью подчиниться" указаниям Моджтабы Хаменеи.

56-летний Моджтаба Хаменеи — второй из шестерых детей Али Хаменеи. Он родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде, учился в религиозной школе "Алави" в Тегеране, а позже продолжил религиозное образование в Куме — одном из главных центров шиитского богословия. В молодые годы, по сообщениям иранских медиа, он короткое время служил во время ирано-иракской войны.

Несмотря на многолетнее влияние внутри системы, публично Моджтаба Хаменеи оставался почти невидимым. AP отмечает, что он не занимал государственных должностей, не выступал с публичными речами и не давал интервью, хотя годами считался человеком, который контролировал доступ к своему отцу и имел тесные связи с силовым аппаратом, в частности с КСИР.

Интересно, что его назначение многие воспринимают как династический шаг, противоречащий официальной идеологической линии Ирана против наследственной передачи власти. В то же время именно близость к силовым структурам и консервативному крылу давно делала его одним из самых вероятных преемников Али Хаменеи.

Ранее о назначении Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана говорилось лишь в нескольких СМИ, однако, официального подтверждения этому не было.

Президент США Дональд Трамп высказывался относительно того, кого хотел бы видеть лидером Ирана. Также он недавно сделал заявление о том, когда хочет издать приказ об окончании войны против Ирана.