Совет экспертов Ирана назначил верховным лидером Моджтабу Хаменеи

Совет экспертов Ирана назначил верховным лидером Моджтабу Хаменеи

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 10:35
Кто такой Моджтаба Хаменеи — новый лидер Ирана
Моджтаба Хаменеи: Majid Asgaripour/WANA

Совет экспертов Ирана в условиях войны избрал Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны. Официальное решение было принято после гибели Али Хаменеи, а официальные иранские СМИ уже объявили о смене власти.

Об этом сообщает "Радио Фарда", цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто такой Моджтаба Хаменеи

Известно, что совет призвал граждан присягнуть на верность новому лидеру, а Корпус стражей исламской революции поддержал это решение. В заявлении КСИР говорилось о готовности "полностью подчиниться" указаниям Моджтабы Хаменеи.

Моджтаба Хаменеї
Моджтаба Хаменеи. Фото: Офис Верховного лидера Ирана/WANA

56-летний Моджтаба Хаменеи — второй из шестерых детей Али Хаменеи. Он родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде, учился в религиозной школе "Алави" в Тегеране, а позже продолжил религиозное образование в Куме — одном из главных центров шиитского богословия. В молодые годы, по сообщениям иранских медиа, он короткое время служил во время ирано-иракской войны.

Несмотря на многолетнее влияние внутри системы, публично Моджтаба Хаменеи оставался почти невидимым. AP отмечает, что он не занимал государственных должностей, не выступал с публичными речами и не давал интервью, хотя годами считался человеком, который контролировал доступ к своему отцу и имел тесные связи с силовым аппаратом, в частности с КСИР.

Интересно, что его назначение многие воспринимают как династический шаг, противоречащий официальной идеологической линии Ирана против наследственной передачи власти. В то же время именно близость к силовым структурам и консервативному крылу давно делала его одним из самых вероятных преемников Али Хаменеи.

Ранее о назначении Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана говорилось лишь в нескольких СМИ, однако, официального подтверждения этому не было.

Президент США Дональд Трамп высказывался относительно того, кого хотел бы видеть лидером Ирана. Также он недавно сделал заявление о том, когда хочет издать приказ об окончании войны против Ирана.

Иран политики лидер Моджтаба Хаменеи
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
