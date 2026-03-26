Адміністрація Трампа вивчає, що буде при нафті по 200 доларів

Президент США Дональд Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет.

У команді Дональда Трампа уже рахують, що буде з економікою, якщо через війну з Іраном нафта подорожчає до 200 доларів за барель. Причина в тому, що війна з Іраном уже штовхає енергетичний ринок угору, тож у Вашингтоні прораховують наслідки навіть найгіршого сценарію розвитку подій.

Про це йдеться у статті Bloomberg, передає Новини.LIVE.

У Білому домі прораховують шоковий сценарій для нафтового ринку

Джерела Bloomberg повідомили, що йдеться не про офіційний прогноз, а лише про підготовку до можливих ускладнень, щоб влада була готова до будь-якого розвитку подій, у тому числі до затяжного конфлікту.

Ще до початку війни міністр фінансів США Скотт Бессент, за словами джерел, побоювався, що бойові дії можуть підштовхнути ціни на нафту вгору і вдарити по економічному зростанню. Деякі співрозмовники також стверджують, що посадовці Мінфіну вже кілька тижнів попереджають Білий дім про ризики, пов'язані з коливанням цін на нафту і бензин.

Водночас у Білому домі цю версію заперечують. Речник Куш Десаї назвав її брехнею і заявив: "Хоча адміністрація завжди оцінює різні сценарії ціноутворення та економічний вплив, чиновники не розглядають можливість досягнення ціни на нафту по 200 доларів за барель, а міністр Бессент не "турбується" короткостроковими перебоями в постачанні, спричиненими операцією "Епічна лють"".

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого нафтові ціни різко пішли вгору. У середу, 25 березня, Білий дім заявив, що дипломатичні спроби зупинити війну все ще тривають, хоча Іран публічно відкинув вимогу Дональда Трампа щодо переговорів. Вашингтон також попередив про можливість нових військових дій, якщо домовленості не буде. Через це Дональд Трамп дав Ірану п'ять днів на укладення угоди про припинення війни.

У світі вже була ситуація, коли нафта по 200 доларів за барель

У Білому домі також повідомляли, що початково розраховували на бойову кампанію тривалістю від чотирьох до шести тижнів. Попри це, сам сценарій із нафтою по 200 доларів у Вашингтоні вважають настільки серйозним, що його вирішили окремо прорахувати.

Для світової економіки це був би дуже сильний удар, як зазначають аналітики та фінансисти. Якщо враховувати інфляцію, такого рівня ціна на нафту досягала лише один раз за останні 50 років у 2008 році.

Сам Трамп публічно намагається не показувати свого занепокоєння, зазначають джерела Bloomberg. Він заявляв, що зростання цін на енергоносії його не лякає, і навіть припускав, що для США в цьому можуть бути певні плюси. Крім того, він прогнозував, що після завершення війни нафта різко подешевшає.

Та поки що ринок рухається в інший бік. Майже повне припинення поставок через Ормузьку протоку, якою зазвичай проходить до п'ятої частини світового експорту нафти і газу, вже вдарило по економіках різних країн.

Як повідомляв Новини.LIVE раніше, через різкі стрибки цін на нафту, США прийняли скандальне рішення скасувати санкції проти Росії та Ірану, щоб розблокувати поставки та наповнити ринки. У США вважають, що доходи для Росії від тимчасового скасування санкцій мізерні і не вплинуть на підйом економіки. Мовляв, ціна на російську нафту і так дуже занижена і основним покупцем наразі є Китай.

Також Новини.LIVE писали проте, як Дональд Трамп пообіцяв, що санкційні обмеження повернуть щойно стабілізується ситуація на Близькому Сході.