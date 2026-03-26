Главная Новости дня Администрация Трампа изучает, что будет при нефти по 200 долларов

Дата публикации 26 марта 2026 08:23
Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Evan Vucci

В команде Дональда Трампа уже считают, что будет с экономикой, если из-за войны с Ираном нефть подорожает до 200 долларов за баррель. Причина в том, что война с Ираном уже толкает энергетический рынок вверх, поэтому в Вашингтоне просчитывают последствия даже худшего сценария развития событий.

Об этом говорится в статье Bloomberg, передает Новини.LIVE.

В Белом доме просчитывают шоковый сценарий для нефтяного рынка

Источники Bloomberg сообщили, что речь идет не об официальном прогнозе, а лишь о подготовке к возможным осложнениям, чтобы власть была готова к любому развитию событий, в том числе к затяжному конфликту.

Еще до начала войны министр финансов США Скотт Бессент, по словам источников, опасался, что боевые действия могут подтолкнуть цены на нефть вверх и ударить по экономическому росту. Некоторые собеседники также утверждают, что чиновники Минфина уже несколько недель предупреждают Белый дом о рисках, связанных с колебанием цен на нефть и бензин.

В то же время в Белом доме эту версию отрицают. Представитель Куш Десаи назвал ее ложью и заявил: "Хотя администрация всегда оценивает различные сценарии ценообразования и экономическое влияние, чиновники не рассматривают возможность достижения цены на нефть по 200 долларов за баррель, а министр Бессент не "беспокоится" краткосрочными перебоями в поставках, вызванными операцией "Эпическая ярость"".

После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля нефтяные цены резко пошли вверх. В среду, 25 марта, Белый дом заявил, что дипломатические попытки остановить войну все еще продолжаются, хотя Иран публично отверг требование Дональда Трампа о переговорах. Вашингтон также предупредил о возможности новых военных действий, если договоренности не будет. Поэтому Дональд Трамп дал Ирану пять дней на заключение соглашения о прекращении войны.

В мире уже была ситуация, когда нефть по 200 долларов за баррель

В Белом доме также сообщали, что изначально рассчитывали на боевую кампанию продолжительностью от четырех до шести недель. Несмотря на это, сам сценарий с нефтью по 200 долларов в Вашингтоне считают настолько серьезным, что его решили отдельно просчитать.

Для мировой экономики это был бы очень сильный удар, как отмечают аналитики и финансисты. Если учитывать инфляцию, такого уровня цена на нефть достигала лишь один раз за последние 50 лет в 2008 году.

Сам Трамп публично старается не показывать своего беспокойства, отмечают источники Bloomberg. Он заявлял, что рост цен на энергоносители его не пугает, и даже предполагал, что для США в этом могут быть определенные плюсы. Кроме того, он прогнозировал, что после завершения войны нефть резко подешевеет.

Но пока что рынок движется в другую сторону. Почти полное прекращение поставок через Ормузский пролив, по которому обычно проходит до пятой части мирового экспорта нефти и газа, уже ударило по экономикам разных стран.

Как сообщал Новини.LIVE ранее, из-за резких скачков цен на нефть, США приняли скандальное решение отменить санкции против России и Ирана, чтобы разблокировать поставки и наполнить рынки. В США считают, что доходы для России от временной отмены санкций мизерные и не повлияют на подъем экономики. Мол, цена на российскую нефть и так очень занижена и основным покупателем сейчас является Китай.

Также Новини.LIVE писали о том, как Дональд Трамп пообещал, что санкционные ограничения вернут как только стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке.

США Иран нефть цены на нефть
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
