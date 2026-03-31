Нетаньягу заявив, що Іран намагається вбити Трампа

Біньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити американського лідера Дональда Трампа. За його словами, наразі ці спроби продовжуються. Крім того, він зауважив, що Тегеран спонсор державного тероризму.

Про це Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв’ю телеканалу NewsMax, передає Новини.LIVE.

Нетаньягу висловився про Іран

"Якщо пам'ятаєте, що було до війни, Іран був головним хуліганом Близького Сходу. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, включно з Венесуелою та іншими", — каже премʼєр Ізраїлю.

За його словами, Іран вбив і покалічив більше американців, ніж будь-яка інша сила за останнє десятиліття.

Нетаньягу наголосив, що іранці двічі намагалися вбити Трампа.

"Вони досі намагаються його вбити. Найголовніше, вони скандують "смерть Америці". Вони також кажуть смерть Ізраїлю. Але Америка для них – "великий сатана". Вони релігійні фанатики і мають знищити західну культуру на чолі з Америкою. А Ізраїль — "малий сатана", бо ми стоїмо на їхньому шляху до завоювання Близького Сходу, що є їхнім першим кроком до Америки, щоб вдарити по ній", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Трамп допустив можливість встановлення контролю над іранськими нафтовими ресурсами та стратегічним експортним островом Харг. Він не відкинув варіант силового розвитку подій. Водночас президент США заявив, що перемовини з Іраном тривають.

А український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що Росія продовжує допомагати Ірану у війні. За його словами, Москва передає Тегерану інформацію про обʼєкти деяких країн.