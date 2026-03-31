Главная Новости дня Нетаньяху заявил, что Иран пытается убить Трампа

Дата публикации 31 марта 2026 16:28
Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить американского лидера Дональда Трампа. По его словам, сейчас эти попытки продолжаются. Кроме того, он отметил, что Тегеран является спонсором государственного терроризма.

Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу NewsMax, передает Новини.LIVE.

Нетаньяху высказался об Иране

"Если помните, что было до войны, Иран был главным хулиганом Ближнего Востока. Он был главным спонсором государственного терроризма на многих континентах, включая Западное полушарие, включая Венесуэлу и другие", — говорит премьер Израиля.

По его словам, Иран убил и покалечил больше американцев, чем любая другая сила за последнее десятилетие.

Нетаньяху подчеркнул, что иранцы дважды пытались убить Трампа.

"Они до сих пор пытаются его убить. Самое главное, они скандируют "смерть Америке". Они также говорят смерть Израилю. Но Америка для них — "великий сатана". Они религиозные фанатики и должны уничтожить западную культуру во главе с Америкой. А Израиль — "малый сатана", потому что мы стоим на их пути к завоеванию Ближнего Востока, что является их первым шагом к Америке, чтобы ударить по ней", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Трамп допустил возможность установления контроля над иранскими нефтяными ресурсами и стратегическим экспортным островом Харг. Он не исключил вариант силового развития событий. В то же время президент США заявил, что переговоры с Ираном продолжаются.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Россия продолжает помогать Ирану в войне. По его словам, Москва передает Тегерану информацию об объектах некоторых стран.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
