Трамп: США закончат войну с Ираном через две-три недели

Дата публикации 1 апреля 2026 01:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну против Ирана в течение двух-трех недель. По его словам, Вашингтон прекратит боевые действия вне зависимости от того, пойдет ли Тегеран на сделку или нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о завершении войны против Ирана

В ходе общения с прессой Трамп сказал, что США "очень скоро покинут Иран". Затем он предположил, что Вашингтон выведет войска через "две-три недели".

Президент пояснил, что его главная цель войны в Иране состояла в том, чтобы не допустить разработки Тегераном ядерного оружия.

"Этого удалось достичь. Сейчас мы заканчиваем работу. Думаю, через две недели или, может быть, через несколько дней мы закончим. Мы хотим уничтожить все, что у них есть", — сказал Трамп.

Он добавил, что до этого момента между Вашингтоном и Тегераном "может быть достигнута договоренность". При этом дал понять, что США прекратят боевые действия вне зависимости от того, пойдет Иран на сделку или нет.

"Неважно, сядут они за стол переговоров или нет. Мы отбросили их на 15-20 лет. У них нет флота, нет армии, нет военно-воздушных сил. У них нет лидеров", — заявил президент США.

Также глава Белого дома говорит, что США не будут участвовать в восстановлении нормального судоходства в Ормузском проливе. Касаемо роста цен на нефть он утверждает, что как только Вашингтон выведет войска, цены "резко упадут".

Как сообщало Новини.LIVE, буквально меньше суток назад Трамп заявил, что США больше не будут защищать интересы союзников, которые не помогает в операции против Ирана. Поэтому он предложил покупать нефть у США или самостоятельно "взять" его а Ормузском проливе.

Также мы писали, что по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Иран дважды пытался убить Трампа, и эти попытки до сих пор продолжается.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Реклама

