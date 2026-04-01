КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Трамп: США закінчать війну з Іраном за два-три тижні

Трамп: США закінчать війну з Іраном за два-три тижні

Дата публікації: 1 квітня 2026 01:48
Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір завершити війну проти Ірану протягом двох-трьох тижнів. За його словами, Вашингтон припинить бойові дії незалежно від того, піде Тегеран на угоду чи ні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про завершення війни проти Ірану

Під час спілкування з пресою Трамп сказав, що США "дуже скоро покинуть Іран". Потім він припустив, що Вашингтон виведе війська через "два-три тижні".

Президент пояснив, що його головна мета війни в Ірані полягала в тому, щоб не допустити розробки Тегераном ядерної зброї.

"Цього вдалося досягти. Зараз ми закінчуємо роботу. Думаю, через два тижні або, можливо, через кілька днів ми закінчимо. Ми хочемо знищити все, що у них є", — сказав Трамп.

Він додав, що до цього моменту між Вашингтоном і Тегераном "може бути досягнута домовленість". При цьому дав зрозуміти, що США припинять бойові дії незалежно від того, піде Іран на угоду чи ні.

"Неважливо, сядуть вони за стіл переговорів чи ні. Ми відкинули їх на 15-20 років. У них немає флоту, немає армії, немає військово-повітряних сил. У них немає лідерів", — заявив президент США.

Також глава Білого дому каже, що США не братимуть участі у відновленні нормального судноплавства в Ормузькій протоці. Щодо зростання цін на нафту він стверджує, що щойно Вашингтон виведе війська, ціни "різко впадуть".

Як повідомляло Новини.LIVE, буквально менше доби тому Трамп заявив, що США більше не захищатимуть інтереси союзників, які не допомагає в операції проти Ірану. Тому він запропонував купувати нафту у США або самостійно "взяти" її в Ормузькій протоці.

Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Іран двічі намагався вбити Трампа, і ці спроби досі тривають.

Іран війна Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
