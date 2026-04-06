Можлива ескалація: переговори між Іраном та США на межі зриву

Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо бойових дій на межі зриву. Це загрожує ескалації війни на Близькому Сході. Американці передали Ірану декілька пропозицій, але Тегеран їх відкидає.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела у понеділок, 6 квітня.

Переговори між США та Іраном

Десятиденний термін, який лідер США Дональд Трамп встановив для Ірану, повинен був закінчитися сьогодні ввечері, але він продовжив його на 20 годин через відсутність прогресу.

Джерела Axios вважають, що упродовж найближчих двох діб шанси на укладання угоди є невеликими. Водночас йдеться про останню спробу запобігти масштабній ескалації, яка передбачатиме масовані удари по цивільній інфраструктурі Ірану, а також атаки на енергетичні та опріснювальні обʼєкти низки країн Перської затоки.

"Є хороші шанси, але якщо вони не укладуть угоду, я підірву там усе", — сказав Трамп.

Читайте також:

Зазначається, що оперативний план масштабної бомбардувальної кампанії США і Ізраїлю проти енергообʼєктів Ірану повністю готовий.

За даними чотирьох джерел видання, переговори між країнами відбуваються за участю пакистанських, єгипетських і турецьких посередників. Крім того, йдеться про обмін повідомленнями між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі.

За участі посередників сторони ведуть перемовини щодо умов дворівневої угоди. На першому етапі пропонується запровадити 45-денне перемир’я, упродовж якого тривали б переговори про остаточне врегулювання. Наступним кроком має стати підписання домовленості про завершення війни.

Ключовими важелями Ірану на переговорах залишаються контроль над Ормузькою протокою та запаси високозбагаченого урану. Водночас Тегеран не готовий повністю відмовитися від цих позицій заради тимчасового припинення вогню.

"Іранські посадовці дали зрозуміти, що не хочуть опинитися в ситуації, подібній до Сектора Гази чи Лівану, коли на папері існує перемир'я, але США та Ізраїль можуть знову атакувати в будь-який момент", — йдеться у матеріалі.

Водночас посередники працюють над кроками, які могли б зробити США, аби надати Ірану гарантії того, що припинення вогню не буде тимчасовим і що війна не відновиться.

Бойові дії на Близькому Сході

Нагадаємо, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану стартувала 28 лютого через побоювання, що Тегеран створить ядерну зброю. За цей час було ліквідовано низку іранських посадовців. У відповідь Тегеран завдав ударів не лише по Ізраїлю, а й по об’єктах США та інших держав регіону.

Внаслідок бойових дій іранці заблокували Ормузьку протоку, через яку транспортується значна частина світової нафти, що спричинило зростання цін на енергоносії.

Крім того, загострилися розбіжності між США та НАТО, оскільки союзники відмовилися долучатися до операції.

Останні новини щодо військової операції проти Ірану

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа, він вимагає відкрити Ормузьку протоку, а також попередив про жорсткі наслідки у випадку відмови. Зокрема, йдеться про удари по інфраструктурі.

Водночас український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Іран отримав від Росії супутникові розвідувальні дані щодо енергосистеми Ізраїлю. Дії Москви допомагають Тегерану завдавати ударів.

Крім того, Трамп наголосив, що найближчими тижнями Штати планують завдати по Ірану потужного удару. Ймовірно, він натякнув на завершення війни.