Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезд за границу

Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны
Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезд из страны. Причиной является неудачная попытка ввести военное положение в стране.
Об этом сообщил представитель Министерства юстиции, передает Reuters в понедельник, 9 декабря.
Юн Сок Йолю запретили покидать страну
Президент извинился за неудачную попытку. Он заявил, что оставляет свою политическую и юридическую долю Партии народной власти, но не подал в отставку. По информации СМИ, он стал объектом уголовного расследования.
В Минобороны сообщили, что Юн юридически остается главнокомандующим, однако его властные полномочия оказались под вопросом. Среди высших военных офицеров растет несогласие с лидером страны.
Глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников О Донг Вон отметил, что приказал запретить президенту поездки за границу. Впоследствии представитель Министерства юстиции Бае Санг-ап рассказал, что приказ был выполнен.
Что предшествовало
Напомним, 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране. В результате этого начались стычки в Сеуле.
Впоследствии парламент отменил военное положение. После этого глава Минобороны Ким Йон Хен подал в отставку. Известно, что он предложил президенту объявить военное положение.
А Юн Сок Йоль попросил прощения у граждан. Он обещал больше не повторять таких "ошибок".
Но 7 декабря парламент не набрал необходимого количества голосов для импичмента президента. В результате снова начались митинги.
Также по информации СМИ, Юн Сок Йоля подозревают в госизмене.
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