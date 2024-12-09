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Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны

9 декабря 2024 13:37
Аркадий Пастула - Редактор
Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезд за границу
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль Фото: The Presidential Office/Handout via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю запретили выезд из страны. Причиной является неудачная попытка ввести военное положение в стране.

Об этом сообщил представитель Министерства юстиции, передает Reuters в понедельник, 9 декабря.

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Президент извинился за неудачную попытку. Он заявил, что оставляет свою политическую и юридическую долю Партии народной власти, но не подал в отставку. По информации СМИ, он стал объектом уголовного расследования.

В Минобороны сообщили, что Юн юридически остается главнокомандующим, однако его властные полномочия оказались под вопросом. Среди высших военных офицеров растет несогласие с лидером страны.

Глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников О Донг Вон отметил, что приказал запретить президенту поездки за границу. Впоследствии представитель Министерства юстиции Бае Санг-ап рассказал, что приказ был выполнен.

Что предшествовало

Напомним, 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране. В результате этого начались стычки в Сеуле.

Впоследствии парламент отменил военное положение. После этого глава Минобороны Ким Йон Хен подал в отставку. Известно, что он предложил президенту объявить военное положение.

А Юн Сок Йоль попросил прощения у граждан. Он обещал больше не повторять таких "ошибок".

Но 7 декабря парламент не набрал необходимого количества голосов для импичмента президента. В результате снова начались митинги.

Также по информации СМИ, Юн Сок Йоля подозревают в госизмене.

поездки Южная Корея политики военное положение президент заграница

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