У Південній Кореї 3 грудня оголошено воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: LRT

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, це пов'язано з загрозою, яку собою представляють пропівнічнокорейські сили.

Про це повідомляє The Korea Herald у вівторок, 3 грудня.

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Під час телевізійного брифінгу президент Південної назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни. Він наголосив, що таке рішення було ухвалене, щоб завадити пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя.

"Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи. Я оголошую надзвичайний воєнний стан", — сказав президент Юн Сук Йоль.

Глава держави також наголосив, що опозиційні сили мають домінуючий вплив в парламенті, проявляють прихильність до Північної Кореї та блокують роботу уряду. Вони чинять дії, які можна розцінити як спрямовані проти державних інтересів.

Наразі відомо, що міноборони Південної Кореї скликає зустріч "ключових командирів" для формування плану дій у зв'язку з оголошенням воєнного стану.

Водночас лідер правлячої партії заявив, що оголошення військового стану неконституційне. Він має намір заблокувати його за допомогою народу.

Раніше ми повідомляли, що тепер, коли солдати КНДР воюють проти України, ситуація для Південної Кореї стала ще більш загрозливою, ніж була раніше.

Нагадаємо, у Курській області наразі перебуває близько 10 тисяч солдатів КНДР. У Пентагоні припускають, що це може вплинути на ситуацію на фронті.