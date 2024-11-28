Південна Корея відмовилась продати зброю Україні — в чому причина

Установки Cheongung, які хотіла придбати Україна. Фото: mil.in.ua

Україна хотіла купити в Південної Кореї зброю. З цим питанням країну відвідав міністр оборони Рустем Умєров, однак Україна отримала відмову.

Про це повідомляє видання SBS у середу, 27 листопада.

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Яка зазначає видання, нещодавно міністр оборони Рустем Умєров відвідав країну зі "списком побажань". Україна хотіла придбати зенітні ракети та артилерійські установки.

"Зброя, яку Україна активно просила продати, є нелетальною зброєю, такою як система перехоплення Cheongung, місцевий радар протиповітряної оборони та протиартилерійський радар", — повідомило джерело видання.

Однак, зазначається, що Україна отримала відмову. Це сталося тому, що законодавство Південної Кореї досі забороняє експорт озброєння до воюючих країн.

"Це пояснюється тим, що незалежна підтримка зброї може призвести до подальшої відповіді з боку Росії, а також до напруженості між Кореєю та Сполученими Штатами", — зазначає видання.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 27 листопада, за дорученням президента Володимира Зеленського прибув з робочим візитом до Південної Кореї. Там він поговорив з президентом країни, міністром оборони та радником з нацбезпеки.

Південнокорейці виступають проти прямого постачання зброї для України. Сеул наголосив, що готовий розглянути цю можливість залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї.