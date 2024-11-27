Південна Корея вагається щодо постачання зброї Україні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: Адміністрація президента Південної Кореї/Facebook

Південнокорейці виступають проти прямого постачання зброї для України. Сеул наголосив, що готовий розглянути цю можливість залежно від майбутніх кроків Росії та Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters у середу, 27 листопада.

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Опитування показують, що південнокорейці продовжують бути проти прямих постачань зброї в Україну, попри нові міжнародні запити Києва та союзних столиць.

"Ні — планам південнокорейського уряду щодо постачання зброї в Україну", — напис на плакаті, який тримала невелика група протестувальників біля офісу президента Південної Кореї Юн Сок Йоля в Сеулі.

Згідно з жовтневим опитуванням Gallup Korea, більшість південнокорейців вважають зростаючі військові зв'язки між Пхеньяном і Москвою загрозою, проте 82% з них виступають проти надання військової допомоги Україні.

Відомо, що Україна хотіла надіслати Сеулу детальний запит про надання зброї, включаючи артилерію та систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, народний депутат Андрій Ніколаєнко вважає, що внутрішні проблеми Південної Кореї можуть вплинути на рішення щодо передачі зброї Україні.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив непохитну підтримку України з боку країн G7 та їхніх партнерів у 2025 році.