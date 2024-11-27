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Южная Корея против прямых поставок оружия Украине, — СМИ

27 ноября 2024 16:53
Аркадий Пастула - Редактор
Южная Корея сомневается по поводу поставок оружия Украине
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: Администрация президента Южной Кореи/Facebook
Аркадий Пастула - Редактор

Южнокорейцы выступают против прямых поставок оружия для Украины. Сеул подчеркнул, что готов рассмотреть эту возможность в зависимости от будущих шагов России и Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters в среду, 27 ноября.

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Опросы показывают, что южнокорейцы продолжают быть против прямых поставок оружия в Украину, несмотря на новые международные запросы Киева и союзных столиц. 

"Нет — планам южнокорейского правительства по поставкам оружия в Украину", — надпись на плакате, который держала небольшая группа протестующих возле офиса президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Сеуле.

Согласно октябрьскому опросу Gallup Korea, большинство южнокорейцев считают растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой угрозой, однако 82% из них выступают против предоставления военной помощи Украине.

Известно, что Украина хотела направить Сеулу детальный запрос о предоставлении оружия, включая артиллерию и систему противовоздушной обороны.

Напомним, народный депутат Андрей Николаенко считает, что внутренние проблемы Южной Кореи могут повлиять на решение о передаче оружия Украине.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул непреклонную поддержку Украины со стороны стран G7 и их партнеров в 2025 году.

россия оружие военная помощь Украина Южная Корея

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