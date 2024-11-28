Южная Корея отказалась продать оружие Украине — в чем причина

Установки Cheongung, которые хотела купить Украина. Фото: mil.in.ua

Украина хотела купить у Южной Кореи оружие. С этим вопросом страну посетил министр обороны Рустем Умеров, однако Украина получила отказ.

Об этом сообщает издание SBS в среду, 27 ноября.

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Как отмечает издание, недавно министр обороны Рустем Умеров посетил страну со "списком пожеланий". Украина хотела купить зенитные ракеты и артиллерийские установки.

"Оружие, которое Украина активно просила продать, является нелетальным оружием, таким как система перехвата Cheongung, местный радар противовоздушной обороны и противоартиллерийский радар", — сообщил источник издания.

Однако отмечается, что Украина получила отказ. Это случилось потому, что законодательство Южной Кореи до сих пор запрещает экспорт вооружения в воюющие страны.

"Это объясняется тем, что независимая поддержка оружия может привести к дальнейшему ответу со стороны России, а также к напряженности между Кореей и Соединенными Штатами", — отмечает издание.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 27 ноября, по поручению президента Владимира Зеленского прибыл с рабочим визитом в Южную Корею. Там он побеседовал с президентом страны, министром обороны и советником по нацбезопасности.

Южнокорейцы выступают против прямой поставки оружия для Украины. Сеул подчеркнул, что готов рассмотреть эту возможность в зависимости от предстоящих шагов России и Северной Кореи.