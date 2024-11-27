Україна веде перемовини з Південною Кореєю — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 27 листопада, за дорученням Президента Володимира Зеленського прибув з робочим візитом до Південної Кореї. Там він поговорив з президентом країни, міністром оборони та радником з нацбезпеки.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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Візит Умєрова до Південної Кореї

"Рустем Умєров говорив і з Президентом Південної Кореї, зі своїм колегою — міністром оборони, а також з радником із питань національної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Президент уточнив, що розмова стосувалася залучення КНДР у війну на боці Росії та тих кроків, які Південна Корея та Україна можуть зробити разом для захисту наших народів та забезпечення безпеки регіонів.

Зеленський наголосив, що наявність не лише північнокорейських ракет і снарядів в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті — це глобалізація війни. Після повернення Умєрова до України він очікує доповіді міністра щодо перемовин у Сеулі.

"Вдячний усім, хто працює заради України! Дякую кожному й кожній, хто бʼється заради нашої держави і людей. Слава Україні!", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Reuters писало, що у Південній Кореї проти прямого постачання зброї для України. Але там готові розглянути цю можливість залежно від майбутніх кроків Росії та КНДР.

А народний депутат Андрій Ніколаєнко вважає, що внутрішні проблеми Південної Кореї можуть вплинути на рішення щодо передачі зброї Україні.