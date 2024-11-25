Україна отримає 1,8 мільярда євро на безпілотники, — Рустем Умєров

Рустем Умєров. Фото: Українська правда

Країни Міжнародної коаліції безпілотників виділять для підтримки Збройних сил України 1,8 млрд євро. Це мають зробити до кінця 2024 року.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook в понеділок, 25 листопада.

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За словами Умєрова, про ініціативу виділити 1,8 млрд євро на підтримку української армії повідомили партнери з Латвії. Вона разом з Великою Британією очолює коаліцію.

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", — зазначив міністр.

Пост Рустема Умєрова про допомогу від партнерів. Фото: скриншот

Умєров додав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн:

Австралію,

Велику Британію,

Данію,

Естонію,

Італію,

Канаду,

Латвію,

Литву,

Люксембург,

Нідерланди,

Німеччину,

Нову Зеландію,

Польщу,

Францію,

Чехію,

Швецію,

Україну.

"Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн євро — на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 млн євро — на спільні закупівлі в рамках коаліції", — повідомив Умєров.

Він також додав, що Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання українських військовослужбовців за програмою пілотування дронів. Умєров наголосив, що безпілотники — це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту. Він включає 30 суден, які порушують обмеження на постачання нафти.

У Копенгагені започаткували новий формат співпраці "Північна група — Україна". Він об'єднав 12 країн, які надають найбільшу військову підтримку.