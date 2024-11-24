"Північна група — Україна" — 12 країн утворили новий альянс

Зустріч представників 12 країн, які об'єднались для допомоги Україні. Фото: Facebook/Рустем Умєров

У Копенгагені було започатковано новий формат співпраці "Північна група — Україна". Він об'єднує 12 країн, які надають найбільшу військову підтримку Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначив міністр, в рамках співпраці 12 країн об'єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України. Йдеться про такі держави:

Данія,

Швеція,

Норвегія,

Фінляндія,

Ісландія,

Естонія,

Латвія,

Литва,

Німеччина,

Нідерланди,

Польща,

Велика Британія.

"Це держави, які надають найбільшу військову підтримку Україні в Європі. Перше засідання відбулося у Данії, наступне заплановано в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Умєров, під час зустрічі обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та шляхи їх закриття у максимально короткі терміни. Крім того, сфокусувалися на спільних загрозах та оснащенні бойових бригад важкою технікою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Очільник Польщі заявив, що наразі готують 45-й пакет оборонної підтримки для України.

Кабміні Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура відправити до України черговий пакет військової допомоги. До нього увійшла техніка та боєприпаси.