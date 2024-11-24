"Північна група — Україна" — 12 країн утворили новий альянс

Новий альянс — 12 країн об'єднались задля допомоги Україні
У Копенгагені було започатковано новий формат співпраці "Північна група — Україна". Він об'єднує 12 країн, які надають найбільшу військову підтримку Україні.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.
Які країни об'єднались для підтримки України
Як зазначив міністр, в рамках співпраці 12 країн об'єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України. Йдеться про такі держави:
- Данія,
- Швеція,
- Норвегія,
- Фінляндія,
- Ісландія,
- Естонія,
- Латвія,
- Литва,
- Німеччина,
- Нідерланди,
- Польща,
- Велика Британія.
"Це держави, які надають найбільшу військову підтримку Україні в Європі. Перше засідання відбулося у Данії, наступне заплановано в Україні", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Умєров, під час зустрічі обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та шляхи їх закриття у максимально короткі терміни. Крім того, сфокусувалися на спільних загрозах та оснащенні бойових бригад важкою технікою.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Очільник Польщі заявив, що наразі готують 45-й пакет оборонної підтримки для України.
Кабміні Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура відправити до України черговий пакет військової допомоги. До нього увійшла техніка та боєприпаси.
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