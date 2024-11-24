Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Новий альянс — 12 країн об'єднались задля допомоги Україні arrow

Новий альянс — 12 країн об'єднались задля допомоги Україні

24 листопада 2024 20:41
Ольга Антоновська - редактор
"Північна група — Україна" — 12 країн утворили новий альянс
Зустріч представників 12 країн, які об'єднались для допомоги Україні. Фото: Facebook/Рустем Умєров
Ольга Антоновська - редактор

У Копенгагені було започатковано новий формат співпраці "Північна група — Україна". Він об'єднує 12 країн, які надають найбільшу військову підтримку Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Які країни об'єднались для підтримки України

Як зазначив міністр, в рамках співпраці 12 країн об'єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України. Йдеться про такі держави:

  • Данія,
  • Швеція,
  • Норвегія,
  • Фінляндія,
  • Ісландія,
  • Естонія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Німеччина,
  • Нідерланди,
  • Польща,
  • Велика Британія.

"Це держави, які надають найбільшу військову підтримку Україні в Європі. Перше засідання відбулося у Данії, наступне заплановано в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Умєров, під час зустрічі обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та шляхи їх закриття у максимально короткі терміни. Крім того, сфокусувалися на спільних загрозах та оснащенні бойових бригад важкою технікою. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Очільник Польщі заявив, що наразі готують 45-й пакет оборонної підтримки для України.

Кабміні Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ганно Певкура відправити до України черговий пакет військової допомоги. До нього увійшла техніка та боєприпаси.

військова допомога Альянс допомога війна в Україні Умєров співпраця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:54 Опади посиляться — чого очікувати від погоди наступного тижня

21:42 Окупанти шість разів атакували Нікопольський район, — ОВА

21:35 Українські бійці знищили гармати, гаубиці та техніку РФ — відео

21:30 Звільнили від відповідальності — на Одещині військовий скоїв СЗЧ

21:26 Росія модифікує безпілотники, аби виснажувати українську ППО

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

21:23 Суд виніс вирок адміністраторці чату про місця роздачі повісток

21:22 Легендарний тренер Полісся напав з кулаками на арбітра — відео

21:12 Сирський зустрівся з блогерами та обговорив ситуацію на фронті

20:59 В Ірані запустили центрифуги для збагачення урану — причина

20:58 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

21:54 Опади посиляться — чого очікувати від погоди наступного тижня

21:42 Окупанти шість разів атакували Нікопольський район, — ОВА

21:35 Українські бійці знищили гармати, гаубиці та техніку РФ — відео

21:30 Звільнили від відповідальності — на Одещині військовий скоїв СЗЧ

21:26 Росія модифікує безпілотники, аби виснажувати українську ППО

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

21:23 Суд виніс вирок адміністраторці чату про місця роздачі повісток

21:22 Легендарний тренер Полісся напав з кулаками на арбітра — відео

21:12 Сирський зустрівся з блогерами та обговорив ситуацію на фронті

20:59 В Ірані запустили центрифуги для збагачення урану — причина

20:58 У Кривому Розі пролунали вибухи — що відомо

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

11 листопада 2024

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету