"Северная группа-Украина" — 12 стран создали новый альянс

Новый альянс — 12 стран объединились для помощи Украине
В Копенгагене был начат новый формат сотрудничества "Северная группа-Украина". Он объединяет 12 стран, оказывающих наибольшую военную поддержку Украине.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook.
Какие страны объединились для поддержки Украины
Как отметил министр, в рамках сотрудничества 12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины. Речь идет о таких государствах:
- Дания,
- Швеция,
- Норвегия,
- Финляндия,
- Исландия,
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Германия,
- Нидерланды,
- Польша,
- Великобритания.
"Это государства, оказывающие наибольшую военную поддержку Украине в Европе. Первое заседание состоялось в Дании, следующее запланировано в Украине", — говорится в сообщении.
Как отметил Умеров, во время встречи обсудили планы на 2025 год, неотложные потребности Украины и пути их закрытия в максимально короткие сроки. Кроме того, сфокусировались на общих угрозах и оснащении боевых бригад тяжелой техникой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Глава Польши заявил, что сейчас готовят 45-й пакет оборонной поддержки для Украины.
Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Анно Певкура отправить в Украину очередной пакет военной помощи. В него вошли техники и боеприпасы.
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