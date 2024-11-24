"Северная группа-Украина" — 12 стран создали новый альянс

Встреча представителей 12 стран, объединившихся для помощи Украине. Фото: Facebook/Рустем Умеров

В Копенгагене был начат новый формат сотрудничества "Северная группа-Украина". Он объединяет 12 стран, оказывающих наибольшую военную поддержку Украине.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

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Как отметил министр, в рамках сотрудничества 12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины. Речь идет о таких государствах:

Дания,

Швеция,

Норвегия,

Финляндия,

Исландия,

Эстония,

Латвия,

Литва,

Германия,

Нидерланды,

Польша,

Великобритания.

"Это государства, оказывающие наибольшую военную поддержку Украине в Европе. Первое заседание состоялось в Дании, следующее запланировано в Украине", — говорится в сообщении.

Как отметил Умеров, во время встречи обсудили планы на 2025 год, неотложные потребности Украины и пути их закрытия в максимально короткие сроки. Кроме того, сфокусировались на общих угрозах и оснащении боевых бригад тяжелой техникой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Глава Польши заявил, что сейчас готовят 45-й пакет оборонной поддержки для Украины.

Кабмин Эстонии поддержал предложение министра обороны Анно Певкура отправить в Украину очередной пакет военной помощи. В него вошли техники и боеприпасы.