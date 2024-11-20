США виділили Україні зброю на 275 млн доларів

Завантаження допомоги від США. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

Сполучені Штати передають Україні новий пакет війської допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські снаряди, а також стрілецьку зброю та спорядження.

Про це повідомили у міністерстві оборони США у середу, 20 листопада.

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Пакет допомоги від США

Новий пакет військової допомоги від США включає снаряди для HIMARS та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм. Також буде передано мінометні снаряди 60 мм і 81 мм.

Решта пакету військової допомоги включатиме:

протитанкові системи Javelin та AT-4;

безпілотники;

ракети TOW;

трілецька зброя та боєприпаси.

Список зброї та боєприпасів від США. Фото: скриншот

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна програє у війні з Росією, якщо США скоротять допомогу. Свого виробництва зброї Україні недостатньо для того, щоб вистояти.

Нагадаємо, 17 листопада президент США Джо Байден вперше дозволив нашій державі здійснювати далекобійні удари по території Росії за допомогою ракет ATACMS.