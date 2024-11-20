США отделили Украине оружие в 275 млн долларов

Загрузка помощи от США. Фото иллюстративное: АрміяІнформ

Соединенные Штаты передают Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские снаряды, а также стрелковое оружие и снаряжение.

Об этом сообщили в министерстве обороны США в среду, 20 ноября.

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Новый пакет военной помощи от США включает в себя снаряды для HIMARS и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм. Также будут переданы минометные снаряды 60 мм и 81 мм.

Остальной пакет военной помощи будет включать:

противотанковые системы Javelin и AT-4;

беспилотники;

ракеты TOW;

стрелковое оружие и боеприпасы.

Список оружия и боеприпасов США. Фото: скриншот

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в войне с Россией, если США сократят помощь. Своего производства оружия Украине недостаточно для того, чтобы выстоять.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил нашему государству совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.