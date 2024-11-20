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США передают Украине новый пакет помощи, который включает

20 ноября 2024 17:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США отделили Украине оружие в 275 млн долларов
Загрузка помощи от США. Фото иллюстративное: АрміяІнформ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Соединенные Штаты передают Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские снаряды, а также стрелковое оружие и снаряжение.

Об этом сообщили в министерстве обороны США в среду, 20 ноября.

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Пакет помощи от США

Новый пакет военной помощи от США включает в себя снаряды для HIMARS и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм. Также будут переданы минометные снаряды 60 мм и 81 мм.

Остальной пакет военной помощи будет включать:

  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • беспилотники;
  • ракеты TOW;
  • стрелковое оружие и боеприпасы.
пакет помощи от США
Список оружия и боеприпасов США. Фото: скриншот

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в войне с Россией, если США сократят помощь. Своего производства оружия Украине недостаточно для того, чтобы выстоять.

Напомним, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил нашему государству совершать дальнобойные удары по территории России с помощью ракет ATACMS.

США военная помощь Украина боеприпасы война в Украине

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