Дрон Паляниця — Литва виділяє 10 млн євро

Міністр оборони України Рустем Умєров та голова оборонного відомства Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: МОУ

Україна та Литва підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки і оборони України. У рамках угоди Вільнюс виділяє 10 мільйонів євро на виробництво української далекобійної зброї.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у Вільнюсі.

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Умєров зазначив, що Литва виділяє 10 мільйонів євро на виробництво української далекобійної зброї, зокрема на проєкт "Паляниця".

"Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

Підписання Меморандуму. Фото: МОУ

Умєров наголосив, що документ про співпрацю відкриває нові можливості для литовських інвестицій в українську оборонну промисловість та сприяє розширенню стратегічного партнерства між країнами.

Окрім підписання угоди, сторони обговорили плани на 2025 рік, зокрема оснащення українських бригад, постачання боєприпасів, засобів ППО та поглиблення співпраці в оборонній сфері.

Раніше ми писали, що Литва дарує Україні цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена.

Крім того, Литва передала першу партію допомоги в рамках коаліції розмінування. Україна отримала 230 пікапів та 240 металошукачів.