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Литва передала Україні техніку для розмінування — фоторепортаж

4 листопада 2024 19:46
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Військова допомога Україні — Литва передала техніку для розмінування територій
Церемонія передачі техніки для України. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У понеділок, 4 листопада, Литва передала першу партію допомоги в рамках коаліції розмінування. Україна отримала 230 пікапів та 240 металошукачів.

Церемонію передачі техніки від міжнародних партнерів у рамках коаліції розмінування дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.

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Офіційна церемонія передачі техніки відбулася 4 листопада в Києві за участі міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса. 

міністр оборони Литви в Україні
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Міністр оборони Литви та міністр оборони України
Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час передачі військової допомоги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Коаліція розмінування, створена за ініціативи Литви, об’єднує 21 країну, які разом працюють над посиленням українського військового потенціалу та забезпеченням підрозділів сучасним обладнанням для розмінування за міжнародними стандартами. 

військові отримують допомогу
Військові отримують партію допомоги від Литви. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
війсьоквий розписується на прапорі
Офіційна церемонія передачі пікапів та металошукачів. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністр оборони Литви заявив, що на цьому допомога Україні не закінчиться, адже це лише початок.

міношукачі від Литви
Міношукачі, які передала Литва у межах коаліції з розмінування. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
пікапи для військових
Пікапи, які отримала Україна від Литви. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов 

Українські підрозділи з розмінування радо прийняли нову техніку, а саме 230 пікапів та 240 міношукачів, які мають на меті пришвидшити роботу та збільшити ефективність розмінувань, зокрема, на деокупованих територіях.

Військовий відкриває металошукач
Військовий розпаковує надану допомогу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
військові тримають прапор
Військові розкривають український прапор. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
коаліція з розмінування
Металошукач, який передали Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, Південна Корея повідомила про імовірне посилення підтримки України. Ця заява пролунала на тлі розгортання військ КНДР у Росії.

Раніше ми писали про те, що Австралія передала Україні високоточні авіабомби JDAM-ER, які раніше стояли на озброєнні Королівських Повітряних Сил. 

військова допомога розмінування війна в Україні Литва

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