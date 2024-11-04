Військова допомога Україні — Литва передала техніку для розмінування територій

Литва передала Україні техніку для розмінування — фоторепортаж
У понеділок, 4 листопада, Литва передала першу партію допомоги в рамках коаліції розмінування. Україна отримала 230 пікапів та 240 металошукачів.
Церемонію передачі техніки від міжнародних партнерів у рамках коаліції розмінування дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.
Військова допомога від Литви
Офіційна церемонія передачі техніки відбулася 4 листопада в Києві за участі міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса.
Коаліція розмінування, створена за ініціативи Литви, об’єднує 21 країну, які разом працюють над посиленням українського військового потенціалу та забезпеченням підрозділів сучасним обладнанням для розмінування за міжнародними стандартами.
Міністр оборони Литви заявив, що на цьому допомога Україні не закінчиться, адже це лише початок.
Українські підрозділи з розмінування радо прийняли нову техніку, а саме 230 пікапів та 240 міношукачів, які мають на меті пришвидшити роботу та збільшити ефективність розмінувань, зокрема, на деокупованих територіях.
Нагадаємо, Південна Корея повідомила про імовірне посилення підтримки України. Ця заява пролунала на тлі розгортання військ КНДР у Росії.
Раніше ми писали про те, що Австралія передала Україні високоточні авіабомби JDAM-ER, які раніше стояли на озброєнні Королівських Повітряних Сил.
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