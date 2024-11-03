Південна Корея може посилити підтримку України на тлі військ КНДР у Росії

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: ОП

Південна Корея повідомила про імовірне посилення підтримки України. Ця заява пролунала на тлі розгортання військ КНДР у Росії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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"Південна Корея сигналізувала про можливу готовність посилити підтримку України на тлі постійних повідомлень української розвідки про розгортання північнокорейських військ поблизу російського кордону з Україною", — йдеться в звіті ISW.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив, що "вивчаються всі можливі варіанти" у відповідь на запит щодо можливої відправки зброї в Україну на тлі розгортання військ Північної Кореї в Росії.

За його словами, Південна Корея буде слідкувати за залученням північнокорейських військ до Росії та за "вигодами", які КНДР отримує від Росії, щоб визначити подальші дії.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України повідомило про види зброї, які Росія надала військам КНДР.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє точними даними про дислокацію північнокорейських військових на території Росії.