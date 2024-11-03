Южная Корея может усилить поддержку Украины на фоне войск КНДР в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: ОП

Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины. Это заявление прозвучало на фоне развертывания войск КНДР в России.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Помощь Украине от Южной Кореи

"Южная Корея сигнализировала о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне постоянных сообщений украинской разведки о развертывании северокорейских войск вблизи российской границы с Украиной", — говорится в отчете ISW.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил, что "изучаются все возможные варианты" в ответ на запрос о возможной отправке оружия в Украину на фоне развертывания войск Северной Кореи в России.

По его словам, Южная Корея будет следить за привлечением северокорейских войск в Россию и за "выгодами", которые КНДР получает от России, чтобы определить дальнейшие действия.

Напомним, Главное управление разведки Украины сообщило о видах оружия, которые Россия предоставила войскам КНДР.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет точными данными о дислокации северокорейских военных на территории России.