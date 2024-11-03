Южная Корея может усилить поддержку Украины на фоне войск КНДР в России

Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW
Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины. Это заявление прозвучало на фоне развертывания войск КНДР в России.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Помощь Украине от Южной Кореи
"Южная Корея сигнализировала о возможной готовности усилить поддержку Украины на фоне постоянных сообщений украинской разведки о развертывании северокорейских войск вблизи российской границы с Украиной", — говорится в отчете ISW.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил, что "изучаются все возможные варианты" в ответ на запрос о возможной отправке оружия в Украину на фоне развертывания войск Северной Кореи в России.
По его словам, Южная Корея будет следить за привлечением северокорейских войск в Россию и за "выгодами", которые КНДР получает от России, чтобы определить дальнейшие действия.
Напомним, Главное управление разведки Украины сообщило о видах оружия, которые Россия предоставила войскам КНДР.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет точными данными о дислокации северокорейских военных на территории России.
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