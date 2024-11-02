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Єрмак закликав світ реагувати на агресивні прояви КНДР

2 листопада 2024 13:53
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війська КНДР у РФ — Єрмак закликав світ реагувати на посилення агресії
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Єрмак, Telegram
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Тисячі військових Північної Кореї вже перекинуті до кордонів з Україною. Проте світ і досі не реагує на зростання агресії з боку Росії.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у суботу, 2 листопада.

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Єрмак збентежений тим, що світ ніяк не реагує на зростання військових Північної Кореї на території РФ.

"Доволі дивно, що світ закриває очі на зростання агресивних проявів КНДР. Військові на території Європи, запуски ракет — якщо закривати очі, то в один момент реальність може боляче постукати у двері", — заявив голова Офісу Президента.

КНДР
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, Єрмак також відреагував на російську атаку на Україну 2 листопада. Він наголосив, що необхідно знищувати місця виробництва БпЛА у Росії.

Ми писали про те, що ГУР назвало види зброї, які Росія надала військам КНДР. Відома також кількість північнокорейських солдатів, які вже перекинуті до кордонів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони могли б превентивно вдарити по таборах військових КНДР, однак для цього потрібна далекобійна зброя, яку партнери досі не надали.

Росія війна в Україні КНДР війна Європа Андрій Єрмак

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