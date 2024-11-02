Войска КНДР в РФ — Ермак призвал мир реагировать на усиление агрессии

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Ермак, Telegram

Тысячи военных Северной Кореи уже переброшены на границы с Украиной. Однако мир до сих пор не реагирует на рост агрессии со стороны России.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Ермак смущен тем, что мир никак не реагирует на рост военных Северной Кореи на территории РФ.

"Довольно странно, что мир закрывает глаза на рост агрессивных проявлений КНДР. Военные на территории Европы, запуски ракет - если закрывать глаза, то в один момент реальность может больно постучать в дверь", — заявил глава Офиса Президента.

Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Напомним, Ермак также отреагировал на атаку на Украину 2 ноября. Он подчеркнул, что необходимо уничтожать места производства БпЛА в России.

Мы писали о том, что ГУР назвало виды оружия, которые Россия предоставила войскам КНДР. Известно также количество северокорейских солдат, уже переброшенных к границам с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны могли бы превентивно ударить по лагерям военных КНДР , однако для этого нужно дальнобойное оружие, которое партнеры до сих пор не предоставили.