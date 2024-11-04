Военная помощь Украине — Литва передала технику для разминирования территорий

Литва передала Украине технику для разминирования — фоторепортаж
В понедельник, 4 ноября, Литва передала первую партию помощи в рамках коалиции разминирования. Украина получила 230 пикапов и 240 металлоискателей.
Церемонию передачи техники от международных партнеров в рамках разминирования коалиции смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.
Военная помощь от Литвы
Официальная церемония передачи техники состоялась 4 ноября в Киеве при участии министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.
Коалиция разминирования, созданная по инициативе Литвы, объединяет 21 страну, которые вместе работают над усилением украинского военного потенциала и обеспечением подразделений современным оборудованием для разминирования по международным стандартам.
Министр обороны Литвы заявил, что на этом помощь Украине не закончится, ведь это только начало
Украинские подразделения по разминированию радостно приняли новую технику, а именно 230 пикапов и 240 миноискателей, которые имеют целью ускорить работу и увеличить эффективность разминирования, в частности, на деоккупированных территориях.
Напомним, Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины. Это заявление прозвучало на фоне развертывания войск КНДР в России.
Ранее мы писали о том, что Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, ранее стоявшие на вооружении Королевских Воздушных Сил.
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