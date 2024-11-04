Военная помощь Украине — Литва передала технику для разминирования территорий

Церемония передачи техники для Украины. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В понедельник, 4 ноября, Литва передала первую партию помощи в рамках коалиции разминирования. Украина получила 230 пикапов и 240 металлоискателей.

Церемонию передачи техники от международных партнеров в рамках разминирования коалиции смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.

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Официальная церемония передачи техники состоялась 4 ноября в Киеве при участии министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время передачи военной помощи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Коалиция разминирования, созданная по инициативе Литвы, объединяет 21 страну, которые вместе работают над усилением украинского военного потенциала и обеспечением подразделений современным оборудованием для разминирования по международным стандартам.

Военные получают партию помощи от Литвы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Официальная церемония передачи пикапов и металлоискателей. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министр обороны Литвы заявил, что на этом помощь Украине не закончится, ведь это только начало

Миноискатели, которые передала Литва в рамках коалиции по разминированию. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пикапы, полученные Украиной от Литвы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские подразделения по разминированию радостно приняли новую технику, а именно 230 пикапов и 240 миноискателей, которые имеют целью ускорить работу и увеличить эффективность разминирования, в частности, на деоккупированных территориях.

Военный распаковывает оказанную помощь. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военные раскрывают украинский флаг. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Металлоискатель, переданный Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Напомним, Южная Корея сообщила об вероятном усилении поддержки Украины. Это заявление прозвучало на фоне развертывания войск КНДР в России.

Ранее мы писали о том, что Австралия передала Украине высокоточные авиабомбы JDAM-ER, ранее стоявшие на вооружении Королевских Воздушных Сил.