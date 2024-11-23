Дрон Паляница — Литва выделяет 10 млн евро

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: МОУ

Украина и Литва подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию механизма поддержки сил безопасности и обороны Украины. В рамках соглашения Вильнюс выделяет 10 миллионов евро на производство украинского дальнобойного оружия.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом в Вильнюсе.

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Умеров отметил, что Литва выделяет 10 миллионов евро на производство украинского дальнобойного оружия, в частности, на проект "Паляница".

"Литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, первый транш в поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Подписание Меморандума. Фото: МОУ

Умеров отметил, что документ о сотрудничестве открывает новые возможности для литовских инвестиций в украинскую оборонную промышленность и способствует расширению стратегического партнерства между странами.

Помимо подписания соглашения стороны обсудили планы на 2025 год, в частности оснащение украинских бригад, поставки боеприпасов, средств ПВО и углубление сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее мы писали, что Литва дарит Украине целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена.

Кроме того, Литва передала первую партию помощи в рамках коалиции по разминированию. Украина получила 230 пикапов и 240 металлоискателей.