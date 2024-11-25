Украина получит 1,8 миллиарда евро на беспилотники, — Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Украинская правда

Страны Международной коалиции беспилотников выделят для поддержки Вооруженных сил Украины 1,8 миллиарда евро. Это должны сделать до конца 2024 года.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в понедельник, 25 ноября.

Читайте также:

Украина получит 1,8 млрд евро на беспилотники

По словам Умерова, об инициативе выделить 1,8 млрд евро в поддержку украинской армии сообщили партнеры из Латвии. Она вместе с Великобританией возглавляет коалицию.

"Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать врага", — отметил министр.

Пост Рустема Умерова о помощи партнеров. Фото: скриншот

Умеров добавил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран:

Австралию,

Великобританию,

Данию,

Эстонию,

Италию,

Канаду,

Латвию,

Литву,

Люксембург,

Нидерланды,

Германию,

Новую Зеландию,

Польшу,

Францию,

Чехию,

Швецию,

Украину.

"Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на коалицию беспилотников: по меньшей мере 10 миллионов — на закупки в отечественной промышленности, а 5 миллионов — на совместные закупки в рамках коалиции", — сообщил Умеров.

Он также добавил, что Украина подписала с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военнослужащих по программе пилотирования дронов. Умеров подчеркнул, что беспилотники — это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону.

Напомним, Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, нарушающих ограничения на поставки нефти.

В Копенгагене положили начало новому формату сотрудничества "Северная группа — Украина". Он объединил 12 стран, оказывающих наибольшую военную поддержку.