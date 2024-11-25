Украина получит 1,8 миллиарда евро на беспилотники, — Рустем Умеров

Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров
Страны Международной коалиции беспилотников выделят для поддержки Вооруженных сил Украины 1,8 миллиарда евро. Это должны сделать до конца 2024 года.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в понедельник, 25 ноября.
Украина получит 1,8 млрд евро на беспилотники
По словам Умерова, об инициативе выделить 1,8 млрд евро в поддержку украинской армии сообщили партнеры из Латвии. Она вместе с Великобританией возглавляет коалицию.
"Это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и более эффективно уничтожать врага", — отметил министр.
Умеров добавил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран:
- Австралию,
- Великобританию,
- Данию,
- Эстонию,
- Италию,
- Канаду,
- Латвию,
- Литву,
- Люксембург,
- Нидерланды,
- Германию,
- Новую Зеландию,
- Польшу,
- Францию,
- Чехию,
- Швецию,
- Украину.
"Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на коалицию беспилотников: по меньшей мере 10 миллионов — на закупки в отечественной промышленности, а 5 миллионов — на совместные закупки в рамках коалиции", — сообщил Умеров.
Он также добавил, что Украина подписала с латвийскими партнерами соглашение об обучении украинских военнослужащих по программе пилотирования дронов. Умеров подчеркнул, что беспилотники — это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону.
Напомним, Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против российского теневого флота. Он включает 30 судов, нарушающих ограничения на поставки нефти.
В Копенгагене положили начало новому формату сотрудничества "Северная группа — Украина". Он объединил 12 стран, оказывающих наибольшую военную поддержку.
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