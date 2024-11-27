Украина ведет переговоры с Южной Кореей - обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 27 ноября, по поручению Президента Владимира Зеленского прибыл с рабочим визитом в Южную Корею. Там он поговорил с президентом страны, министром обороны и советником по нацбезопасности.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

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"Рустем Умеров говорил и с Президентом Южной Кореи, со своим коллегой — министром обороны, а также с советником по вопросам национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Президент уточнил, что разговор касался привлечения КНДР в войну на стороне России и тех шагов, которые Южная Корея и Украина могут сделать вместе для защиты наших народов и обеспечения безопасности регионов.

Зеленский подчеркнул, что наличие не только северокорейских ракет и снарядов в арсеналах России, но и солдат на фронте — это глобализация войны. По возвращении Умерова в Украину он ожидает доклада министра о переговорах в Сеуле.

"Благодарю всех, кто работает ради Украины! Спасибо каждому и каждому, кто бьется ради нашего государства и людей. Слава Украине!", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Reuters писало, что в Южной Корее против прямой поставки оружия для Украины. Но там готовы рассмотреть эту возможность в зависимости от будущих шагов России и КНДР.

А народный депутат Андрей Николаенко считает, что внутренние проблемы Южной Кореи могут повлиять на решение о передаче оружия Украине.