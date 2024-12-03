В Южной Корее 3 декабря объявлено военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: LRT

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране. По его словам, это связано с угрозой, которую представляют просеверокорейские силы.

Об этом сообщает The Korea Herald во вторник, 3 декабря.

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В ходе телевизионного брифинга президент Южной назвал введение военного положения критически важным для защиты конституционного строя страны. Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы помешать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи их свободы и счастья.

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, представляющих коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы. Я объявляю чрезвычайное военное положение", — сказал президент Юн Сук Йоль.

Глава государства также подчеркнул, что оппозиционные силы имеют доминирующее влияние в парламенте, проявляют приверженность Северной Корее и блокируют работу правительства. Они совершают действия, которые можно расценить как направленные против государственных интересов.

Известно, что минобороны Южной Кореи созывает встречу "ключевых командиров" для формирования плана действий в связи с объявлением военного положения.

В то же время лидер правящей партии заявил, что объявление военного положения неконституционно. Он намерен заблокировать его с помощью народа.

Ранее мы сообщали, что теперь, когда солдаты КНДР воюют против Украины, ситуация для Южной Кореи стала еще более угрожающей, чем раньше.

Напомним, в Курской области находится около 10 тысяч солдат КНДР. В Пентагоне предполагается, что это может повлиять на ситуацию на фронте.